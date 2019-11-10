Adıyaman'da 10 Kasım anma etkinlikleri

Adıyaman'da 10 Kasım anma etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da törenlerle anıldı.

10.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:39
Adıyaman'da 10 Kasım anma etkinlikleri

Cumhuriyetinin kurucusu Gazi ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi 'da da törenlerle anıldı.


10 Kasım Atatürk'ü anma programı, çelenklerin anıta sunulması, 2 dakikalık Saygı Duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.


Hükumet binası önünde düzenlenen törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, okul öğrencileri, severler ve bir çok kişi katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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