Adıyaman'da 10 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Buna göre farklı mahallelerdeki 10 ev karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül