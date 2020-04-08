Adıyaman'da 1 köye korona karantinası Adıyaman merkeze bağlı 30 haneli Işıklı köyü korona virüsü nedeniyle karantina altına alındı.

Adıyaman merkeze bağlı 30 haneli Işıklı köyü korona virüsü nedeniyle karantina altına alındı.

Adıyaman Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Işıklı köyünde yaşayan bir çift yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldıkları Adıyaman eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan testleri pozitif çıktı.

M.A (57) ve eşi F.A. (54) isimli şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, İl Hıfzıssıhha Kurulu, köyün karantinaya alınmasına karar verdi. Köyün giriş ve çıkışını jandarma ekipleri kapattı.

Köy Muhtarı Fahri Aydın, 30 haneli köyde 200 kişinin yaşadığını belirterek, "Köyümüzde korona virüsten dolayı iki pozitif vak'amız var. Lütfen herkes evinde otursun, evde kalın" dedi.

Korona virüs testi pozitif çıkan çiftin yurt dışı bağlantısı olmadığı, ancak geçtiğimiz günlerde il dışına çıktıkları öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA