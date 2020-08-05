Adıyaman'da 1 köy karantinaya alındı
Adıyaman'nın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 köyde karantina uygulaması başlatıldı.
05.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:21
Adıyaman'nın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında ilçeye bağlı Meydan köyünde, 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: AA