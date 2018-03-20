Adıyaman'da 1 Kişi Fetö'den Gözaltına Alındı

Adıyaman'da, daha önceden görevden uzaklaştırılan 1 polis memuru FETÖ operasyonu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden görevden uzaklaştırılan M.P., isimli şahıs Adıyaman merkezinde kaldığı ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN