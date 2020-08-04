Adıyaman'da 1 günde 28 adres karantina altına alındı Adıyaman'da 1 günde 28 adres karantina altına alındı Vaka sayısındaki artış hızı nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasından korkuluyor Adıyaman'da son günlerde hızla yükselen korona virüs (Covid-19) vaka sayıları nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasından korkuluyor.

Adıyaman'da 1 günde 28 adres karantina altına alındı

Vaka sayısındaki artış hızı nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasından korkuluyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da son günlerde hızla yükselen korona virüs (Covid-19) vaka sayıları nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasından korkuluyor.

Kurban Bayramı süresince pozitif vaka sayılarının görüldüğü 100 adresin karantina altına alındığı kentte, bugün de 30 pozitif vaka nedeniyle 28 adres için karantina kararı alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte pozitif vaka sayısının her geçen gün yükselmesi nedeniyle, vaka görülen adresleri karantinaya alıyor.

Son olarak bir günde 28 adres için verilen karantina kararı kentte tedirginliğe neden olurken, ildeki sağlık hizmetlerinin aksamasından korkuluyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, vatandaşların maskesiz çıkmamasının altına çizerek, sayının bu hızla artması halinde sağlık hizmetlerinin aksamasından korktuklarını dile getirdi.

Doğan, "Pandemi sürecinde ki ilk üç ayda hasta sayılarımızın kontrol altında olmasıyla beraber özellikle son süreçte kısıtlamalara ve bakanlığın önerilerine dikkat etmediğimizde hasta sayılarının hızlıca arttığına şahit olduk. Şuanda hastanemizde geçmiş döneme göre daha fazla hasta takip ediyoruz ve bu hastalara sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz.

Bu süreçte hasta sayısı artış hızı bu şekilde devam ederse sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açma ihtimali olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın hepsinin maske takmalarını istiyoruz, sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz, el hijyeni konusunda dikkat etmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar ise, kurallara uyulmadığını ve insanların eski normal yaşamlarına döndüğüne işaret etti.

Kaynak: İHA