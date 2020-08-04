Adıyaman'da 1 günde 28 adres karantina altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman'da 1 günde 28 adres karantina altına alındı

Adıyaman'da 1 günde 28 adres karantina altına alındı Vaka sayısındaki artış hızı nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasından korkuluyor Adıyaman'da son günlerde hızla yükselen korona virüs (Covid-19) vaka sayıları nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasından korkuluyor.

04.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:11

Adıyaman'da 1 günde 28 adres karantina altına alındı

Vaka sayısındaki artış hızı nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasından korkuluyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da son günlerde hızla yükselen korona virüs (Covid-19) vaka sayıları nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasından korkuluyor.

Kurban Bayramı süresince pozitif vaka sayılarının görüldüğü 100 adresin karantina altına alındığı kentte, bugün de 30 pozitif vaka nedeniyle 28 adres için karantina kararı alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte pozitif vaka sayısının her geçen gün yükselmesi nedeniyle, vaka görülen adresleri karantinaya alıyor.

Son olarak bir günde 28 adres için verilen karantina kararı kentte tedirginliğe neden olurken, ildeki sağlık hizmetlerinin aksamasından korkuluyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, vatandaşların maskesiz çıkmamasının altına çizerek, sayının bu hızla artması halinde sağlık hizmetlerinin aksamasından korktuklarını dile getirdi.

Doğan, "Pandemi sürecinde ki ilk üç ayda hasta sayılarımızın kontrol altında olmasıyla beraber özellikle son süreçte kısıtlamalara ve bakanlığın önerilerine dikkat etmediğimizde hasta sayılarının hızlıca arttığına şahit olduk. Şuanda hastanemizde geçmiş döneme göre daha fazla hasta takip ediyoruz ve bu hastalara sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz.

Bu süreçte hasta sayısı artış hızı bu şekilde devam ederse sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açma ihtimali olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın hepsinin maske takmalarını istiyoruz, sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz, el hijyeni konusunda dikkat etmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar ise, kurallara uyulmadığını ve insanların eski normal yaşamlarına döndüğüne işaret etti.

Adıyaman'da 1 günde 28 adres karantina altına alındı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Ekonomi
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Güncel
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı 3. Sayfa
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak
Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Yılmaz Vural'dan Akhisarspor açıklaması: Kulübü çok seviyorum ama geleceğim belirsiz
Yılmaz Vural'dan Akhisarspor açıklaması: Kulübü çok seviyorum ama geleceğim belirsiz
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Meral Akşener Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Gupse Özay Hülya Avşar Şeyma Subaşı Orhan Gencebay
Spor Jose Sosa Okan Buruk Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla İzmir Çeşme Beşiktaş Transfer
Şu an buradasınız: Adıyaman'da 1 günde 28 adres karantina altına alındı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 15:15:10. #1.14#
title