Adıyaman'da 09.05'te hayat durdu

10.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:25

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti.



Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Adıyaman'da da anıldı. Sabah saat 09.05'te çalınan siren sesleriyle beraber vatandaşlar olduğu yerde saygı duruşuna geçti. Kimi vatandaşlar kaldırımda, kimi vatandaşlar ise tadilatını yaptığı cami kubbesinde saygı duruşunda bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA