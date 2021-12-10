Cumhuriyet Başsavcısı Çevik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Cumhuriyet Başsavcısı Çevik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Çevik, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Çevik, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların etkileyici olduğunu belirten Çevik, AA muhabirlerini tebrik etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Çevik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhuriyet Başsavcısı Çevik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhuriyet Başsavcısı Çevik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhuriyet Başsavcısı Çevik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhuriyet Başsavcısı Çevik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhuriyet Başsavcısı Çevik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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