Erdoğan'dan, İnce'nin Demirtaş Çıkışına Sert Tepki: Sen Ne Diyorsun, Neyi Serbest Bırakıyorsun

Adıyaman mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Demirtaş'la ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

"SEN NE DİYORSUN, KİMİ SERBEST BIRAKIYORSUN"

"Şimdi cezaevinden aday olan bu zat. Muharrem, sayın Muharrem ince ince Edirne'ye gittin. Peki bu Diyarbakır'da yapılan 7 Haziran seçiminden sonra bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi 53 tane benim Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Sen hangi akla hizmet ediyorsun? Neymiş adaymış. Neymiş serbest bırakılması gerekiyormuş. Sen ne diyorsun ya? Neyi serbest bırakıyorsun. Bu ülkede hukuk var, yargı var. 53 tane Kürt kardeşimi bunlar orada öldürdüler. " diyen

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

Ondan sonra da biz kimseyi asla kimseyi öldürmedik diyor. Bırakın bu yalanları. Yasin Börü'nün hesabını vermezsiniz. Yargı tecelli edecektir, adalet tecelli edecektir. Bunlar sadece ve sadece mezar taşı dikmeyi bilirler. 6-7 Ekim 2014 tarihinde vatandaşlarımızı sokağa çağırıp, insanlarımızı birbirine kırdıranlar bunlar

"ELİNDE 53 VATANDAŞIMIZIN KANI VAR"

Şimdi cezaevinden esip yağan zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var. Onca oy alıp Meclis'e girdiler de ne oldu? Çukur eylemlerinde 300'ün üzerinde vatandaşımızın ölümünden bunlar sorumlu. Ekranlarda saz çalıyor diye pazarlananlar, arka tarafta milletimize kurşun sıkanların sırtını sıvazlıyorlardı.

"15 VEKİLİ PAKET YAPIP SERVİS YAPTI"

Cumhurbaşkanlığında, mecliste ne kadar güçlü olursanız, ülkeye o kadar iyi hizmet edersiniz. Ana muhalefetin partisi bir süre önce ne yaptı? Milletvekillerini pazara çıkardı. 15 milletvekilini paket yapıp başka partiye servis yaptı. O milletvekillilerin şaşkın yüzleri hala gözlerimin önünde. Paketlendikleri partinin sıralarına bile gelmediler. Bu işin demokrasiyle falan alakası yok. Güya hepsi bir araya gelip önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Hesabı da hesap yapanı da anında tanırız. Milletvekilleri kendilerine oy verenleri temsil etmek yerine örgütün cenaze ve silah işlerine bakıyordu.

"BÖYLE BİR PARTİNİN MECLİSTE OLMASINI BİR PKK İSTİYOR BİR DE CHP"

Şimdi de aynı partinin genel başkanı ve sözcüleri, 'şu parti illa barajı geçmeli' diyerek, adeta seçmenlerini işportaya çıkarıyor. O parti, bu ülkenin eli kanlı örgütünün peşinden çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapıdır. Milletvekilleri örgütün cenaze ve silah işlerine bakıyordu. Belediye başkanları seçildikleri yere hizmet etmek yerine, devletin kendilerine tahsis ettiği aracı gereci parayı götürüp örgüte dağa gönderiyordu. Teşkilatları derseniz, örgüt adına dağa adam toplam ve bunları adeta ölüme gönderme merkezleri haline gelmişti. Böyle bir partinin illa meclis'te olmasını ülkemizde sadece bir PKK istiyor, bir de CHP istiyor.

"ALMANYA'DA YAPILANLARI GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ"

Benimle ilgili Almanya'da yapılanları duyuyorsunuz değil mi? Yahu topunuz gelin topunuz. Benim Avrupa'daki kardeşlerim, Avrupa'daki Adıyamanlı kardeşlerim her şeyi çok iyi biliyor. Onlar sizin o çadırlarınızda oy vermezler. Bu ülkede Kürt kardeşlerimizin de temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Benim için Kürtlük, Lazlık, Çerkezlik diye bir şey yok. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik bu kadar basit. Türkiye'de Kürt kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları yerlere en büyük hizmeti biz götürdük. Kültürel ve sosyal alandaki tüm yasakları biz kaldırdık. Ret, asimilasyon, inkar bütün bu politikaları biz kaldırdık. Ülkemizde artık hiç kimse ne kökeninden ne inancından ne de sosyal statüsünden dolayı itilip kakıldığını söyleyemez. Bu terör örgütünün güdümündeki parti ne yaptı? İstismarını yaptıkları bölgede dikilmiş bir tane ağaçları?

"CHP, PKK BUNLAR BERABER YOL YÜRÜYOR"

CHP, PKK bunlar beraber yol yürüyor. Dün devlete atfettikleri baskıcı, inançlara saygısız ne kadar davranış varsa fırsat bulunca hepsini kendilerine uyguladılar. Bunlardaki zehirli dil inanın bana kimsede yok. Bu parti Meclis'te bulunduğu dönemde Türkiye için, demokrasi için, hak ve özgürlükler için hangi işin ucundan tuttu? Ülkemizi yurt dışında kötülemenin, meydanlarda vatandaşlarımızı devletlerine karşı tahrikleri dışında ne icraatları var? Görevlendirdiğimiz kayyumlar o belediyeleri şu anda pırıl pırıl hale getirdiler. Bugün Diyarbakır'dan Mardin'e Şırnak'tan Siirt'e kayyumların yönetimlerindeki tüm belediyeler adeta tarih yazıyorlar. Onların kan akıttığı musluklardan artık su akıyor su. Onların teröristlerin emriyle delik deşik edip bıraktığı sokaklar, caddeler şimdi pırıl pırıl hale geldi.

"YAKINDA HEPSİNİN KUYRUKLARI BİRBİRİNE DOLANACAK"

Onların yıktıkları evleri, iş yerlerini, tarihi eserleri çok daha güzel şekilde ayağa kaldırdık. Onların yaktıkları okullarda, şimdi evlatlarımız geleceğe hazırlanıyor. CHP çıkmış, işte bu partiyi Meclis'e sokmak için kendi seçmenlerini onlara yönlendiriyor. Şimdi bir şey söylüyorum. Atalarımız demiş ki, "tarlada işi olmayanın, harmanda yüzü olmaz" Sahada seçmenini ona buna peşkeş çeken partinin, ülke yönetiminde iddiası zaten yok demektir. Kafalarındaki 40 tilki artık 24 Haziran'da başka yere kaçacak. Yakında hepsinin kuyrukları birbirine dolanacak.