Adıyaman Çocuklar, Süs Havuzunda Serinledi
Çocuklar, süs havuzunda serinlediADIYAMAN'da sıcak havadan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.
Çocuklar, süs havuzunda serinledi
ADIYAMAN'da sıcak havadan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, sıcaktan bunalan çocuklar, belediyenin yaptırdığı süs havuzlarında serinledi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında tehlikeye aldırış etmeden yüzen çocuklar, bir süre sonra çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.