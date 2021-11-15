ADIYAMAN ÇETİNTEPE BARAJI'NIN GÖVDE DOLGUSU TAMAMLANDI

ADIYAMAN (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Adıyaman'a yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Adıyaman ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Adıyaman ve bölge için çok büyük öneme sahip ve hasretle beklenen Adıyaman Çetintepe Barajının gövde dolgusu tamamlandı. Çetintepe barajının temelden yüksekliği 116 metre olup 460 milyon m3 su depolama kapasitesine sahiptir. GAP-Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 555 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacaktır. Baraj ve diğer bileşenlerinin tamamlanmasıyla beraber milli ekonomiye yıllık 320 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. % 99 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın gövde dolgusu tamamlanmış olup, kret düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

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