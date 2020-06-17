Adıyaman Çetintepe Barajı'nda çalışmalar devam ediyor Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı süren Çetintepe Barajı'nda gelinin noktayla ilgili açıklamada yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı süren Çetintepe Barajı'nda gelinin noktayla ilgili açıklamada yapıldı.

DSİ Adıyaman'a yaptığı yatırımlarla ilgili açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adıyaman'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Yıldız, baraj inşaatı kapsamında batardolar, derivasyon tüneli ve dolusavak imalatlarının büyük bir kısmı tamamlanmış olup, gövde dolgu çalışmaları devam etmektedir.

Adıyaman'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynayacağına dikkat çeken Yıldız, "Proje alanı, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi sınırları içerisinde Göksu ile Kapıdere çaylarının birleşim yerinin hemen membasın da Çataltepe mevkiinde ve Göksu çayı üzerindedir.

Çetintepe barajının temelden yüksekliği 116 metre olup, 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahiptir. GAP-Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 670 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup ayrıca Kahramanmaraş'a ilave içme suyu takviyesi yapılması hedefleniyor. Barajın hizmete alınmasıyla beraber milli ekonomiye yıllık 250 milyon TL katkı sağlanması bekleniyor" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA