Adıyaman-çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründü
Haberler » Güncel » Adıyaman-çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründü - Haber

Adıyaman-çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründü

Çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründüADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde 2 bin 550 metre, bölgenin en yüksek dağı ve Torosların devamı olan Akdağın zirvesine yılın ilk karı düştü.

27.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:17
Adıyaman-çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründü

'da yüksek kesimler beyaza büründü

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde 2 bin 550 metre, bölgenin en yüksek dağı ve Torosların devamı olan Akdağın zirvesine yılın ilk karı düştü.

İlçe merkezinde bu yıl havaların sıcak ve güneş geçmesi ardından sonbahar mevsiminde son günlerinde hava sıcaklıkların düşmesiyle beraber ilçede yağan yağmurun ardından yüksek kesimlerde kar yağışın yağdığı görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Adıyaman-çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et