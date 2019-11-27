Adıyaman-çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründü

27.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:17

Çelikhan'da yüksek kesimler beyaza büründü

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde 2 bin 550 metre, bölgenin en yüksek dağı ve Torosların devamı olan Akdağın zirvesine yılın ilk karı düştü.

İlçe merkezinde bu yıl havaların sıcak ve güneş geçmesi ardından sonbahar mevsiminde son günlerinde hava sıcaklıkların düşmesiyle beraber ilçede yağan yağmurun ardından yüksek kesimlerde kar yağışın yağdığı görüldü.

Kaynak: DHA