ADIYAMAN Çelikhan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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ADIYAMAN Çelikhan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çelikhan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilediADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Çelikhan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beraber ilçe merkezi beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerindeki bazı köy yolları ise ulaşıma kapandı. Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

ADIYAMAN Çelikhan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
ADIYAMAN Çelikhan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
ADIYAMAN Çelikhan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
ADIYAMAN Çelikhan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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