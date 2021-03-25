ADIYAMAN Çelikhan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Çelikhan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beraber ilçe merkezi beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerindeki bazı köy yolları ise ulaşıma kapandı. Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı