Adıyaman çelikhan'da 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor
Çelikhan'da 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyorAdıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanmıyor.
Çelikhan'da 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanmıyor.
İlçede 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy ile mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının 30 santimi geçtiği ilçede hayatı olumsuz etkilerken Çelikhan- Adıyaman karayolunda ise geçişler kontrollü şekilde sağlanıyor. İl Özel İdare ekipleri tarafından köy ve mezra yol açma çalışmaları sürdürülürken, belediye ekipleri ise ilçede cadde ve sokaklarda biriken karları temizliyor.