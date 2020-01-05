: Adıyaman çelikhan'da 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor

05.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:14

Çelikhan'da 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanmıyor.

İlçede 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy ile mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının 30 santimi geçtiği ilçede hayatı olumsuz etkilerken Çelikhan- Adıyaman karayolunda ise geçişler kontrollü şekilde sağlanıyor. İl Özel İdare ekipleri tarafından köy ve mezra yol açma çalışmaları sürdürülürken, belediye ekipleri ise ilçede cadde ve sokaklarda biriken karları temizliyor.

Kaynak: DHA

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