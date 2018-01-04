Adıyaman - Çelikhan Beyaza Büründü
Çelikhan beyaza büründüADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Çelikhan beyaza büründü
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.
İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırıp merkezde 10 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, araçlar güçlükle ilerledi. Polis ve Karayolları ekiplerinin önlem aldığı ilçe, kar nedeniyle adeta beyaza büründü.