ADIYAMAN Camiden musluk hırsızlığı kamerada
Camiden musluk hırsızlığı kameradaADIYAMAN'da, 3 şüphelinin camiden musluk çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Camiden musluk hırsızlığı kamerada
ADIYAMAN'da, 3 şüphelinin camiden musluk çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Camisi'nde muslukların söküldüğünü görenler durumu görevlilere bildirdi. Cami görevlilerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri caminin güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede, avludaki 7 musluğun 3 şüpheli tarafından çalındığını belirledi. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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