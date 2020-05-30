ADIYAMAN-Boş spor salonunda çıkan yangın, söndürüldü
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ADIYAMAN-Boş spor salonunda çıkan yangın, söndürüldü

Boş spor salonunda çıkan yangın, söndürüldüADIYAMAN'da boş spor salonunun tribününde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

30.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:57

Boş spor salonunda çıkan yangın, söndürüldü

ADIYAMAN'da boş spor salonunun tribününde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana geldi.

Öğle saatlerinde, İmam Ağa Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Spor Salonu'ndan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, boş olan spor salonun seyirci tribününden yükselen alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, maddi zarar neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

ADIYAMAN-Boş spor salonunda çıkan yangın, söndürüldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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