ADIYAMAN Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı
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Bahçecik, Güncel

ADIYAMAN Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı

Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındıADIYAMAN'da, bir günlük bebeğini ağzını bezle kapatıp, nefessiz bırakarak öldürdükten sonra çöpe attığı öne sürülen F.U., gözaltına alındı.

10.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:42
ADIYAMAN Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı

Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı

ADIYAMAN'da, bir günlük bebeğini ağzını bezle kapatıp, nefessiz bırakarak öldürdükten sonra çöpe attığı öne sürülen F.U., gözaltına alındı.

Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı. Pazar günü sancıları tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U.. bebeği poşete koyup, çöpe attı.

Pazartesi günü F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağırıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi. Bu sabah F.U.'nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine ifadesine başvurulan F.U., ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.

Gözaltına alınan F.U.'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ADIYAMAN Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ADIYAMAN Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı

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