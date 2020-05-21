ADIYAMAN Bipolar hastası kadın yengesini öldürdü, kendi oğlunu yaraladı
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ADIYAMAN Bipolar hastası kadın yengesini öldürdü, kendi oğlunu yaraladı

Bipolar hastası kadın yengesini öldürdü, kendi oğlunu yaraladıADIYAMAN'da, bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş (27), tartıştığı yengesi Sultan Delibaş (36) ve kendi oğlu Ali Delibaş'ı (7) bıçakladı.

21.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:25

Bipolar hastası kadın yengesini öldürdü, kendi oğlunu yaraladı

ADIYAMAN'da, bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş (27), tartıştığı yengesi Sultan Delibaş (36) ve kendi oğlu Ali Delibaş'ı (7) bıçakladı. Sultan Delibaş hayatını kaybetti, Ali ise ağır yaralandı. Kaçan Zeynep Delibaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş ile yengesi Sultan Delibaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zeynep Delibaş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan Delibaş ve kendi oğlu Ali Delibaş'ın boğazını kesti. Zeynep Delibaş olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sultan ve Ali Delibaş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Delibaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Delibaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, yaralı Ali Delibaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, Zeynep Delibaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

ADIYAMAN Bipolar hastası kadın yengesini öldürdü, kendi oğlunu yaraladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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