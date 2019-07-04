ADIYAMAN Besni Devlet Hastanesinde afet tatbikatı

Besni Devlet Hastanesinde afet tatbikatı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yapılan 'Hastane Afet Planı' kapsamında tatbikat yapıldı.

Öğleden sonra Besni Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikata Başhekim Vekili Halil İnanç, Sivil Savunma amiri Vakkas Öztürk, UMKE, 112 görevlileri ile personeller katıldı. Tatbikatta senaryo gereği binada mahsur kalan hastalar kurtarılırken, çatıda çıkan yangın da ekipler tarafından söndürüldü.

Hastane başhekim vekili Halil İnanç, olası durumlara karşı hazır olmak adına tatbikatları periyodik olarak yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: DHA