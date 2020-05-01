ADIYAMAN Besni'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
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ADIYAMAN Besni'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

ADIYAMAN Besni'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
01.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:11

Besni'de sağanak, su baskınlarına neden olduADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Besni'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su basarken, göle dönen yollarda sürücüler, zor ilerledi.

Besni'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri ve ilçe sakinleri, dolan yağmur sularını tahliye etti. Göle dönen yollarda sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

ADIYAMAN Besni'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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