ADIYAMAN BESNİ'DE PTT VE BANKA ŞUBESİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR
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ADIYAMAN BESNİ'DE PTT VE BANKA ŞUBESİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'nın Besni ilçesinde, işlem yaptırmak için PTT şubesine gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak, sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

ADIYAMAN'nın Besni ilçesinde, işlem yaptırmak için PTT şubesine gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak, sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Görevliler ve polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarıda bulundu.

Besni'de çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren çeşitli işlemlerini yapmak üzere Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önüne geldi. Burada sıra beklerken uzun kuyruk oluşturan ve sosyal mesafe kuralını uymayanlara görevliler uyarılarda bulundu. Görevlilerin çağrısı üzerine şube önüne gelen polis ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyardı.

ADIYAMAN BESNİ'DE PTT VE BANKA ŞUBESİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR
ADIYAMAN BESNİ'DE PTT VE BANKA ŞUBESİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR
ADIYAMAN BESNİ'DE PTT VE BANKA ŞUBESİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR
ADIYAMAN BESNİ'DE PTT VE BANKA ŞUBESİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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