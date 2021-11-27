Adıyaman Besni'de öğrencilere 10 bin 451 kitap desteği verildi

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu BENAP projesi kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerine kaynak kitap ve soru bankası desteğinde bulunuldu.

BENAP kapsamında 8 ve 12. sınıflara yönelik olarak başlatılan kaynak kitap ve soru bankası dağıtımına 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Orta Okulunu ziyaret edilerek kitaplar öğrencilere teslim edildi.

Kaymakam Demir, "BENAP projemiz kapsamında geçen yıl başladığımız kaynak kitap desteğine bu yıl da devam ediyoruz. Her ay yaptığımız deneme sınavlarına ilave olarak 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize kaynak kitap desteğinde bulunarak sınavlara hazırlık sürecinde çocuklarımızın yanında oluyoruz. Bu kapsamda Çocuklarımıza 10 bin 451 adet yardımcı kaynak kitap desteği veriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir" diye konuştu.

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