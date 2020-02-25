Adıyaman besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama
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Adıyaman besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklamaADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla kablo çalmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

25.02.2020 22:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:22
Adıyaman besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, ekiplerince düzenlenen operasyonla kablo çalmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Üçgöz köyünde oturanlar, kabloların çalındığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı araştırmada kabloları T.B., F.B. ve M.B.'nin çaldığını belirledi. Kimliği belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerince belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonla, kablo hırsızlığı yapmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Adıyaman besni'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama
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