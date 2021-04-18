Adıyaman Belediyesporlu İlhan Çetinkaya milli takıma davet edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman Belediyesporlu İlhan Çetinkaya milli takıma davet edildi

Adıyaman Belediyesporlu İlhan Çetinkaya milli takıma davet edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncularından 18 yaşındaki İlhan Çetinkaya U21 Milli Takımına davet edildi.

Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncularından 18 yaşındaki İlhan Çetinkaya U21 Milli Takımına davet edildi.

Yapılan davet üzerine mutluluğunu Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile paylaşan başarılı sporcu, ay-yıldızlı formayı giyecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Adıyaman'ımızı ve kulübümü ay-yıldızlı forma altında en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Adıyaman Belediyespor bünyesindeki bir sporcunun Milli Takıma davet edilmesinin kendilerini de çok mutlu ettiği söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, genç sporcuya başarılar diledi. - ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesporlu İlhan Çetinkaya milli takıma davet edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Mesut Özil Ryan Babel Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adıyaman Belediyesporlu İlhan Çetinkaya milli takıma davet edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 17:12:39. #1.15#

title