Adıyaman Belediyesinden yapılandırma açıklaması
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Adıyaman Belediyesinden yapılandırma açıklaması

24.11.2020 17:10 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:18
Adıyaman Belediyesinden yapılandırma açıklaması

Vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine açıklamada bulunan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, belediyeye olan borçların da yapılandırma kapsamına girdiğini müjdeledi.

Vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine açıklamada bulunan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, belediyeye olan borçların da yapılandırma kapsamına girdiğini müjdeledi.

Vergi ve prim borcu yapılandırmasının yürürlüğe girmesinin ardından bu kapsamda, vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Aynı zamanda yapılandırmadan faydalanacak olan kişiler borçlarını 18 taksitle ödeme imkanı bulabilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, belediyeye olan borçların da yapılandırma kapsamına girdiğini müjdeledi.

Belediye yetkilileri, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve önceki gün Resmi Gazetede yayımlanan vergi ve prim borcu yapılandırması kapsamında belediyeye olan borçlara da yapılandırma fırsatı geldiğini belirtmek istiyoruz. Bu kapsamda, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayan yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunarak, belediyemize olan su, emlak, ilan, reklam, çevre temizlik, kira ve idari borçlarını yapılandırabilecekler" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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