Adıyaman Belediyesinden sürücülere müjde
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Adıyaman Belediyesinden sürücülere müjde

Adıyaman Belediyesi, şehir içindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek indirmek için yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

25.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:26
Adıyaman Belediyesinden sürücülere müjde

Belediyesi, şehir içindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek indirmek için

yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki trafik yoğunluğuna çare bulmak amacıyla

gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.


Şehir merkezindeki parklarından kaynaklanan sorunları azaltmak için eski

otogarın olduğu alanı geçici süreliğine otopark olarak düzenleyip, günlüğü 1 liradan halkın

hizmetine açan Adıyaman Belediyesi'nin bu uygulaması araç sahipleri tarafından

memnuniyetle karşılandı.


Araç sahipleri yeni uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirterek, yetkililere

teşekkür etti.

Kaynak: AA
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