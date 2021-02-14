Adıyaman Belediyesinden restorasyon çalışmaları

Adıyaman Belediyesi, tarihi Seyyid Şeyh Muhammed Ramazan Efendi Konağı'nda restorasyon çalışması yapacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi çarşının güneyinde bulunan ve 15. yüzyıldan bu yana ayakta durmayı başararak örnek Adıyaman evi olarak gösterilen Seyyid Şeyh Muhammed Ramazan Efendi Konağı'nda kent kimliğini korumak, yaşatmak ve turistlerin şehir merkezinde gezip görebileceği mekan sayısını arttırmak amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tarihi çarşı ve etrafını yenileyerek halkın ve şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açmak için başlattıkları çalışmalara yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

1600'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen ve Yahudi, Ermeni ve Müslümanların kullandığı Seyyid Şeyh Muhammed Ramazan Efendi Konağı'nın mimarisiyle de Adıyaman sivil mimarlık özelliklerini taşıdığını belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Hem bu özelliğinden dolayı, hem de restorasyon çalışmalarını sürdürdüğümüz tarihi çarşının bir parçası olmasından dolayı burayı restore ederek 'Adıyaman evi' olarak halkımızın ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. 1822 yılında Müslümanların eline geçen ve han olarak hizmet veren bu yapı, 1900'lü yıllarda da ilimize fahri müftü olarak gelen Seyyid Şeyh Muhammed Ramazan Efendi tarafından kullanılmıştır. Konağın bugün ki ismi de, konakta 10 yıl süreyle yaşayarak irşat görevini yürüten Seyyid Şeyh Muhammed Ramazan Efendi'den alınmıştır. 2005 yılında Tarihi Eserler Kurulu tarafından tescillenen bu konak, iki kattan oluşmaktadır. Eski çarşının güneyinde bulunan bu yapının giriş kapısı üzerinde kitabe bulunmaktadır. Kesme blok taşlardan yapılmış olan yapının alt katında 4 oda, üst katında da geniş bir salon ile teras bulunmaktadır. Bazı kısımları ahşap işlemeli olan odalar aynı şekilde restore edilerek hizmete sunulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül