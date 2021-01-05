Adıyaman'da "moloz" uyarısı
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Adıyaman'da "moloz" uyarısı

05.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:31
Adıyaman'da

Temiz çevre anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi aldığı son kararla şehir merkezinde rastgele moloz dökenlere ağır cezai işlemler uygulanacağını açıkladı.

Temiz çevre anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi aldığı son kararla şehir merkezinde rastgele moloz dökenlere ağır cezai işlemler uygulanacağını açıkladı.

Temiz ve sağlıklı bir Adıyaman için çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde rastgele moloz dökümünün önüne geçmek için katı tedbirler almaya başladı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan yetkililer, şehir merkezinde birçok noktaya rastgele dökülen molozların oluşturduğu kötü görüntünün önüne geçmek için ilk olarak yeni moloz döküm alanını belirlediklerini dile getirdi. Yetkililer, "Moloz döküm alanımız değişti. Aldığımız yeni karara göre yeni moloz döküm alanımız Sitilce mevkiindeki eski çöp alanı olarak belirlendi. Bu alanının dışında herhangi bir yere moloz dökmek kesinlikle yasaktır. Molozları bu alanın dışındaki yerlere dökenlere ağır cezai işlemler uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekleyerek, rastgele moloz dökenleri belediyemize 153 çağrı merkezimiz yoluyla şikayet etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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