Adıyaman Belediyesinden Ramazan Bayramı hazırlıkları

Adıyaman Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin kültüründe önemli bir yere sahip olan kabir ziyaretleri için Arefe Günü şehrin

farklı noktalarından mezarlığa ücretsiz servis tahsis edecek olan Adıyaman Belediyesi,

Ramazan Bayramı süresince de vatandaşlardan belediye otobüsleri için ücret almayacak.

Bayramın üç günü otobüslerin ücretsiz olacağı kentte, Arife Günü ve bayramın ilk günü akşam saat 17.00'ye kadar Altınşehir, Esentepe

TOKİ ve Eski Doğum Hastanesinden Yeni Mezarlık'a ücretsiz otobüs servisleri yapılacak.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni ve eski mezarlıklar ile Karapınar ve Pirin mezarlıklarında ve şehitliklerde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları yaptı.

Ayrıca, bayram öncesi camilerde iç ve dış temizlik yapmaya devam eden ekipler, Arife Günü şehir merkezini yıkayacak ve bayram süresince de çalışmalarına devam edecek.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram hazırlıkları sürecinde kaldırım işgalleri ve seyyar satıcıların satış

alanının belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yaparak, bayramdan üç gün önce Gölebatmaz ve Sağlık Ocağı caddelerinin trafiğe kapatılması için gerekli tedbirleri aldı.

Adıyaman Belediyesi, bayram süresince oluşabilecek aksiliklerin önüne

geçebilmek için gece gündüz demeden çalışacak.

Kaynak: AA