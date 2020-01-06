Adıyaman Belediyesinden köy okuluna hediye

06.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:13

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren toplumsal gelişim merkezi gönüllüleri, Ormaniçi Köyü ilkokulunda okuyan öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı.



Engellilerden yaşlılara, öğrencilerden yardıma muhtaç vatandaşlara kadar her kesime ulaşarak ihtiyaçlarını karşılayan Adıyaman Belediyesi, desteklerini köy okullarında okuyan öğrencilere kadar ulaştırıyor. Sürdürdüğü başarılı çalışmalardan dolayı büyük takdir gören Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) gönüllüleri, son olarak Ormaniçi Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Yaptıkları el emeği atkı, bere ve eldivenleri ve Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıtan gönüllüler, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet edip, okulun ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.



Ziyaret sonunda Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan kırtasiye malzemelerini ve diğer hediyeleri öğrencilere dağıtan gönüllüleri köylerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren okul yönetimi, desteklerinden dolayı Adıyaman Belediyesi yöneticilerine ve gönüllülere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA