Adıyaman Belediyesinden fırınlarda denetim
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Adıyaman Belediyesinden fırınlarda denetim

24.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:40
Adıyaman Belediyesinden fırınlarda denetim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren pide fırınlarında hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, belirlenen kurallara uymayan ve iş yerinin temizliğine önem göstermeyen iş yerlerine sözlü ve yazılı uyarılarda bulunulduğunu ifade etti.

Vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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