Adıyaman Belediyesinden, engelli kardeşlere moral ziyareti

14.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:08

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu üyeleri, zihinsel engelli Kenan ve Hakan kardeşleri evinde ziyaret ederek, moral verdi.



Komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Seniha Karakaş, emeği geçenlere teşekkür ederek, çok duygulandığını söyledi.



Komisyon üyeleri ise yaptıkları açıklamada, merkezde kaydı bulunan ve düzenli olarak ayni yardımda bulunulan Karakaş ailesini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, anneye ve engelli çocuklara moral olunması amacıyla çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA