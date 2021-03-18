Adıyaman Belediyesinden 'Dolandırıcılık' uyarısı

Adıyaman Belediyesi, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve belediye yöneticilerinin adını kullanarak para talebinde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı.

Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz, Ramazan Oruç ve Mithat Töken ile birim müdürlerinin adını kullanarak bağış, yardım ve hizmet adı altında para talebinde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı.

Adıyaman Belediyesi, "Bağış, yardım ve hizmet adı altında para talep edenlere itibar etmeyiniz. Lütfen bu kişileri emniyet güçlerine bildiriniz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı