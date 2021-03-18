Adıyaman Belediyesinden 'Dolandırıcılık' uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman Belediyesinden 'Dolandırıcılık' uyarısı

18.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:14
Adıyaman Belediyesinden 'Dolandırıcılık' uyarısı

Adıyaman Belediyesi, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve belediye yöneticilerinin adını kullanarak para talebinde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı.

Adıyaman Belediyesi, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve belediye yöneticilerinin adını kullanarak para talebinde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı.

Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz, Ramazan Oruç ve Mithat Töken ile birim müdürlerinin adını kullanarak bağış, yardım ve hizmet adı altında para talebinde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı.

Adıyaman Belediyesi, "Bağış, yardım ve hizmet adı altında para talep edenlere itibar etmeyiniz. Lütfen bu kişileri emniyet güçlerine bildiriniz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Birol Güven Hülya Avşar Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman Belediyesinden 'Dolandırıcılık' uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:16:19. #1.15#
title