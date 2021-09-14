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Adıyaman Belediyesinden başarılı öğrencilere destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Adıyaman Belediyesinden başarılı öğrencilere destek

Adıyaman Belediyesi, bu yıl üniversite sınavında ilk 20 bine giren Adıyaman merkez ilçe ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden öğrencilere bin TL kayıt desteğinde bulunacak.

Adıyaman Belediyesi, bu yıl üniversite sınavında ilk 20 bine giren Adıyaman merkez ilçe ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden öğrencilere bin TL kayıt desteğinde bulunacak.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından üzerinde hassasiyetle durulan eğitim konusunda gerçekleştirilecek olan yardım başvurularının başladığını söyleyen yetkililer, şartları uyan öğrencileri Adıyaman Belediyesi'ne davet etti. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyamanlı gençleri önemsediklerini, yapılacak olan bu desteğinde bir gönül hoşluğu olduğunu söyleyerek, "Bu yıl üniversite sınavında ilk 20 bine girme başarısı gösteren Adıyaman il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden öğrencilerimize kayıt yaptırmaları durumunda bin TL kayıt masrafı desteğinde bulunacağız. Bunun için başvurularımız başladı. Adıyaman Belediyesi ana bina zemin katta bulunan beyaz masa birimine yapılacak olan başvurular için öğrencilerimizden, il merkezinde yada merkeze bağlı köylerde ikamet ettiklerine dair ikametgah belgesi, 2021 yılına ait üniversite sonuç belgesi, üniversite kayıt belgeleri ile iban numaralarını gösteren belgeyi istiyoruz. 20 Eylül'e kadar devam edecek olan başvurularla ilgili bilgi almak isteyen öğrencilerimiz, belediyemizin web sitesini ziyaret edebilir. Tüm öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

İstenilen belgelerde, e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler geçerli olacağı belirtti. - ADIYAMAN

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Haber: Adıyaman Belediyesinden başarılı öğrencilere destek - Haberler
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