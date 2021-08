Adıyaman Belediyesinde sosyal medya eğitimi

Adıyaman Belediyesi, her geçen gün daha da gelişen bilgi çağında sosyal medyanın öneminin artmasından dolayı belediye yöneticilerine ve ilgili personele yönelik sosyal medya eğitimi düzenledi.

Eğitime önem veren Adıyaman Belediyesi, daha önce birçok alanda ilgili personele yönelik düzenlediği eğitimlerin benzerini günümüzün en yaygın iletişim ağlarından bir tanesi olan sosyal medya alanında gerçekleştirdi. Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı ve Dijital Medya Uzmanı Eğitimci-Yazar Said Ercan tarafından belediye meclis salonunda verilen eğitimlere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye bünyesinde görev yapan teknik personeller katıldı. Oldukça verimli geçen eğitimler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Dijital Medya Uzmanı Eğitimci-Yazar Said Ercan'ın harika tespitleriyle sosyal medya, dijital dünya ve farkındalık konulu eğitim seminerine yönetici arkadaşlarımızla beraber katıldık. Verimli geçen seminerden dolayı Said bey'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı ve Dijital Medya Uzmanı Eğitimci-Yazar Said Ercan ise Adıyaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sosyal medyanın püf noktaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı