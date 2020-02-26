Adıyaman Belediyesinde deprem tatbikatı

26.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:22

Adıyaman Belediyesinde deprem anında tahliye ve yangın

tatbikatı gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve

Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, olası acil durumlarda

farkındalığı arttırmak adına Adıyaman Belediyesi ana binasında deprem tahliye ve yangın

tatbikatı gerçekleştirdi.



Belediye bahçesinde yapılan tatbikatta, belediye personeline deprem anında

binadan tahliye, yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması

gerekenler, yangından ve depremden kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şekli

konularında teknik bilgiler veren İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, daha sonra belediye bahçesinde

yaktıkları ateş üzerinde anlattıklarını uygulamalı olarak gösterdi.

Deprem ve yangın konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirilen tatbikata, belediye birim müdürleri ve personel katıldı.

Kaynak: AA