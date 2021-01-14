Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü 2 bin sokak hayvanına hizmet verdi

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, 2020 yılında salgına rağmen 2 bine yakın sokak hayvanına sıcak yuva imkanı sağlayıp, sağlığına kavuşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, 2020 yılında 2 bin civarında şikayeti değerlendirip, yaralı ve hasta hayvanları sağlığına kavuşturdu, evsiz hayvanlara sıcak yuva imkanı sağladı.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünün 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği istatistik bilgilerini kamuoyuyla paylaşan Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, vatandaşlar tarafından Beyaz Masa'ya gelen hastalıklı ve sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili şikayetleri ivedi bir şekilde, mesai durumuna bakmaksızın değerlendirdiklerini belirtti.

Yusuf Işık, "2020 yılında bin 832 dostumuzu belediyemize ait Bakım ve Tedavi Merkezimizde misafir ederek, ihtiyaç duyanları tedavi ettik, tamamının da kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdik. Bunların yanında yine merkezimizde misafir ettiğimiz bu dostlarımıza mikroçip uygulayıp işaretledik ve birçoğunun bakım ve beslenmesinde yardımcı olduk. Ama her şeyden önemlisi bu dostlarımıza sevgimizi verdik." ifadelerini kullandı.

Işık, salgın dolayısı ile kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmamaları için mama ve su verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül