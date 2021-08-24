Adıyaman Belediyesi, su tüketimi fazla olan hanelere aparat dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman Belediyesi, su tüketimi fazla olan hanelere aparat dağıttı

Adıyaman Belediyesi, su tüketimi fazla olan hanelere aparat dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yaz mevsimi ile birlikte su kaynaklarında yaşanan azalmaya karşı tedbirlerini almaya devam eden Adıyaman Belediyesi, su tüketimi fazla olan hanelere tasarruf aparatı dağıttı.

Yaz mevsimi ile birlikte su kaynaklarında yaşanan azalmaya karşı tedbirlerini almaya devam eden Adıyaman Belediyesi, su tüketimi fazla olan hanelere tasarruf aparatı dağıttı.

Adıyaman Belediyesi, su sorununa çözüm bulmak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Her fırsatta suyun israf edilmemesi konusunda vatandaşları daha duyarlı ve dikkatli olmaya davet eden Adıyaman Belediyesi, daha önce hayata geçirdiği 'az tüket, az öde' kampanya ile ciddi bir farkındalık oluşturmuştu. Şimdi de su tüketimi fazla olan hanelere su tasarrufu aparatı dağıtmaya başladı.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, dünyada ve Türkiye'de artan nüfus, küresel ısınma ve kuraklık gibi nedenlerden dolayı her geçen yıl azalan tatlı su kaynaklarında yaşanan bu sorunun önüne geçmek için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Adıyaman Belediyesi olarak su sorunun önüne geçmek için her türlü çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bunlardan sonuncusu ise fazla su tüketimi olan hanelere su tasarrufu aparatı dağıtmak oldu. Bu aparat sayesinde tazikten dolayı aynı oranda geldiği düşünlen suyun kullanımında büyük bir azalma sağlanacak. Vatandaşımızdan ricamız su tüketimine dikkat etmeleri" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesi, su tüketimi fazla olan hanelere aparat dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Barış Arduç Mesut Akusta Kaan Yıldırım Davut Güloğlu
Spor Marcao Mesut Özil Arda Güler Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adıyaman Belediyesi, su tüketimi fazla olan hanelere aparat dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:42:32. #1.15#

title