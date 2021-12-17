Adıyaman Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor

Adıyaman Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'da gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günlerine katılarak ilin lezzetlerini, tarihini ve kültürünü tanıtan Adıyaman Belediyesinin standı yoğun ilgi görüyor.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günlerine katılarak ilin lezzetlerini, tarihini ve kültürünü tanıtan Adıyaman Belediyesinin standı yoğun ilgi görüyor.

16-19 Aralık tarihleri arasında İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanında misafirlerini ağırlayacak olan Adıyaman Tanıtım Günleri dolayısıyla İstanbul'da bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da, hem alandaki stantları tek tek gezerek tanıtım günlerine katılan kurum ve esnaflarla bir araya gelip, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yoğun ilgi gören stant da badem, içli köfte ve üzüm başta olmak üzere Adıyaman'ın en bilindik yöresel ürünlerini de misafirlerine ikram ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehri her anlamda tanıtmak için çeşitli argümanlar kullandıklarını da söyledi. Başkan Kılınç, "Huzurun ve barışın kenti kadim şehrimiz Adıyaman'ımızı tüm değerleriyle tanıtmak amacıyla İstanbul Yenikapı'dayız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde güzel bir etkinlikte buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyelerimize ve buraya güç veren tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adıyaman Tanıtım Günlerine katılan vatandaşlar ise eşsiz bir tarihe, lezzete ve kültüre sahip olan Adıyaman'ı yakından tanımanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor

Adıyaman Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor

Valilik'ten İstanbul'a kar uyarısı! Tarih verip tek tek ilçe ismi saydılar

Valilik'ten İstanbul'a kar uyarısı! Tarih verip tek tek ilçe ismi saydılar

 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title