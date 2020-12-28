Adıyaman Belediyesi sokak hayvanlarını yine unutmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmayan Adıyaman Belediyesi, yine birçok noktaya mama, yem ve su bıraktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmayan Adıyaman Belediyesi, yine birçok noktaya mama, yem ve su bıraktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında hiçbir zaman unutmadığı sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi personeli, bu hafta sonu da şehrin birçok noktasına yem, mama ve su bıraktı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı halk tarafından yeteri kadar beslenilemeyen sokak hayvanları için daha önceki haftalarda da gerçekleştirdikleri çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için şehir merkezindeki birçok noktaya mama ile su bıraktık" dedi.

Veteriner Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını söyleyerek, "Sessiz dostlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı