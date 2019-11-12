Adıyaman Belediyesi, şehri şantiye alanına çevirdi

12.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:01

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yeni Mahalle Kemalpaşa Caddesi'nde yol genişletme çalışmaları kapsamında kamulaştırılan mülkün yıkımı gerçekleştirildi.



Yaptığı çalışmalarla Adıyaman'ı şantiye alanına çeviren Adıyaman Belediyesi, bir taraftan yolda kalan haneleri kamulaştırırken, diğer taraftan da kamulaştırdığı haneleri ivedi bir şekilde yıkarak yolu kısa süre içerisinde genişletiyor.



Oldukça hareketli geçen yaz mevsimi boyunca yapılan çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Yeni Mahalle Kemalpaşa Caddesi'nde de yol genişletme çalışması kapsamında kamulaştırılan mülklerin yıkımının gerçekleştirildiğini açıkladı.



Yeni Mahalle Kemalpaşa Caddesi'ndeki yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, yolda kalan mülklerin hak sahipleriyle yapılan görüşmelerde anlaşıldığını ve kısa süre içerisinde yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA