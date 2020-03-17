Adıyaman Belediyesi, şehir içi minibüslerde dezenfekte çalışması yaptı
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Koronavirüs, Adıyaman, Güncel

Adıyaman Belediyesi, şehir içi minibüslerde dezenfekte çalışması yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, şehir içinde hizmet veren özel toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.

17.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:52
Adıyaman Belediyesi, şehir içi minibüslerde dezenfekte çalışması yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi,

şehir içinde hizmet veren özel toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi, şehir içi ulaşımda hizmet veren özel minibüslerde

antibakteriyel temizlik çalışması yaptı.


Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, özellikle son dönemlerde

artan koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ara

vermeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce belediyemize ait otobüslerde

gerçekleştirdiğimiz ve rutin olarak devam ettiğimiz antibakteriyel dezenfekte çalışmalarını bu

kez özel toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdik. Amacımız, toplu taşıma araçlarını kullanan

halkımızın hijyenik bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak. Bunun için temizlik işlemlerini

probiyotik malzemelerle yapıyoruz. İnsan sağlığına hiç bir zararı olmayan bu biyolojik

temizlik ile yüzeyde oluşabilecek bakterilerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri minimum seviyeye düşüyor."

Vatandaşlar ve özel minibüs şoförleri de yapılan çalışmalardan duydukları

memnuniyeti dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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