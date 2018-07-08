Adıyaman Belediyesi Öğrencilere Hayvan Sevgisini Aşılıyor

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezindeki kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü ziyaret ederek tedavi gören hayvanlarla yakından ilgilenip, sevdi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki kursiyerlerin çocuklarının eğitim gördüğü kreşlerdeki minikler, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde hizmet veren Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezine bir ziyaret düzenledi. Veteriner müdürlüğünü ziyaret eden minik hayvan severler, merkez yetkililerinden hayvanlar hakkında bilgi alıp, rehabilite altında olan hayvanları tek tek sevdi.

Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili değerlendirmede bulunan belediye görevlileri, amaçlarının öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN