Adıyaman Belediyesi minibüsleri denetledi Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, şehir merkezinde hizmet veren minibüs kooperatiflerine ait araçları denetledi.

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, şehir merkezinde hizmet veren minibüs kooperatiflerine ait araçları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, minibüs hatlarına ait minibüsleri denetledi, eksikleri bulunan şoförleri ve

kooperatif yöneticilerini uyardı.

Denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, her ay rutin olarak yapılan denetimlere ara

vermeden devam ettiklerini belirterek, denetimler kapsamında araçların genel

temizliği, sürücülerin kılık-kıyafetleri, evraklar ve güzergahların incelendiğini

kaydetti.

Kaynak: AA