Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, İdlib şehitleri için dua etti
Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için dua etti.
Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri, Suriye'nin İdlib
kentinde rejim askerleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için dua etti.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığındaki toplantı, İdlib şehitleri için
saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kılınç, hain saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "İdlib'te hain saldırıda şehit
düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza başsağlığı diliyorum. Allah, devletimize
ve milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.
Belediye Meclis üyesi Mustafa Arslan'ın Kur-an'ı Kerim
tilavetinden sonra, Belediye Meclis Katip üyesi Saliha Diler tarafından İdlib şehitleri için
belediye meclis üyeleri adına hazırlanan bildiriyi okudu.
Daha sonra şehit düşen askerler için dua edildi.
Kaynak: AA