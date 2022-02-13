Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Türkiye Finallerine katılacak - Haberler
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Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Türkiye Finallerine katılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Türkiye Finallerine katılacak

Gaziantep'te oynanan İşitme Engelliler Süper Lig Şampiyonası grup maçlarında karşılaştığı rakiplerini tek tek geçen Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Türkiye finallerine katılan son 8 takım arasına girerek önemli bir başarı elde etti.

Gaziantep'te oynanan İşitme Engelliler Süper Lig Şampiyonası grup maçlarında karşılaştığı rakiplerini tek tek geçen Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Türkiye finallerine katılan son 8 takım arasına girerek önemli bir başarı elde etti.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, İşitme Engelliler Süper Lig Şampiyonası grup maçlarında karşılaştığı rakipleri Hatay Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler takımını 3-1, Adana Kurttepe İşitme Engelliler takımını aynı skorla 3-1 ve Batman İşitme Engelliler takımını 4-1 mağlup ederek grup şampiyonu olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımının 7-13 Mart tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek olan İşitme Engelliler Süper Lig Türkiye Finallerine katılan son 8 takım arasına girdiğini söyleyen takımın teknik direktörü Mehmet Yıldırım, başarılarında büyük katkısı olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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