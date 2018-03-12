Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı 4 Antalya İşitme Engelliler Spor Kulübü: 2

Kendi evinde Antalya İşitme Engelliler Spor Kulübüyle karşılaşan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, rakibini 4-2 mağlup etti.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde bu hafta kendi evinde karşılaştığı Antalya İşitme Engelliler Spor Kulübünü 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Baştan sona üstün götürdüğü maçı Fuat, Murat, Yusuf ve Mehmet Başaran'ın attığı gollerle galip tamamlayan Adıyaman Belediyespor, aldığı galibiyetle rahat bir nefes aldı.

Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımının kaptanı Mahmut Zafer Taştan, galibiyeti her zaman destekçileri olan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile tüm taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN