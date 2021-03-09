Adıyaman Belediyesi ile TSE protokol imzaladı
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Adıyaman Belediyesi ile TSE protokol imzaladı

09.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:25
Adıyaman Belediyesi ile TSE protokol imzaladı

Adıyaman Belediyesi ile TSE arasında, belediyeye ait iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve elektriksel ölçümlerinin yapılması için protokol imzalandı.

Adıyaman Belediyesi ile TSE arasında, belediyeye ait iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve elektriksel ölçümlerinin yapılması için protokol imzalandı.

Adıyaman Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Adıyaman Temsilciliği arasında Adıyaman Belediyesi'ne ait iş makinelerinin ve elektriksel cihazların bakım ve kontrollerinin sağlanması için 'İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri ve Elektriksel Ölçümler İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde başkanlık makamında gerçekleşen protokol töreninde TSE Bölge Koordinatörü Rıza Buğra Okumuş, TSE Adıyaman İl Temsilcisi Jülide Başsürücü ve Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken hazır bulundu.

İmza töreni öncesi protokol hakkında kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, protokol çerçevesinde Adıyaman Belediyesi'ne ait tüm ekipmanların 2 yıl boyunca TSE tarafından kontrol edileceğini söyleyerek, "Bu şekilde hem iş ehline verilmiş oldu, hem de devletin malı yine devlete teslim edilmiş oldu" diye konuştu.

TSE Adıyaman İl Temsilcisi Jülide Başsürücü ise yaptığı konuşmada, daha önce asansör faaliyetleri kapsamında protokol imzaladıkları Adıyaman Belediyesi'nin bir kamu kuruluşu olan TSE'yi belediyeye ait ekipmanların kontrolünde de tercih etmesinden dolayı müteşekkir olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile TSE Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş ve TSE Adıyaman İl Temsilcisi Jülide Başsürücü hazırlanan protokolü imzaladı. - ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesi ile TSE protokol imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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